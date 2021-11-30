Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Росія створює паніку у західних ЗМІ, щоб налякати інвесторів в Україну, - "слуга народа" Арахамія. ВIДЕО

513776
Російська Федерація активно намагається створити паніку у ЗМІ у Європі та США, щоб відволікти інвесторів від вкладання коштів в Україну.

Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Російська Федерація дуже активно саме в ЗМІ у Європі та Сполучених Штатах намагається створити оці передпанічні стани для того, щоб фактично передусім відволікти інвесторів від вкладання в Україну", - заявив Арахамія.

Нареп назвав такі дії Росії гібридним компонентом війни.

Також читайте: Арахамія про стягування військ РФ до кордонів України: Кремль грає у "велику загрозу" заради поступок в сертифікації "Північного потоку - 2"

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    А истеричный Бубочка-наркоман кричащий о "переворотах" и "путчах" - не создает паники и не отпугивает инвесторов?
  • Maxim Ak-Murza
    Хламидия, а шо, охуиллиардные инвестиции из Омана нашли уже? Или караванщик заблудился по дороге?
  • Dust
    обвалить пресс-конференцией активы Украины на 10% !!!

    тут и пуйла не надо, ЗЕ-дураки сами Державу закопают
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини