Росія створює паніку у західних ЗМІ, щоб налякати інвесторів в Україну, - "слуга народа" Арахамія. ВIДЕО

Російська Федерація активно намагається створити паніку у ЗМІ у Європі та США, щоб відволікти інвесторів від вкладання коштів в Україну.