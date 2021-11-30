З території Росії по Україні працює близько 7 тис. співробітників спецслужб, - Вітюк. ВIДЕО

За оцінкою кібердепартамента СБУ з території РФ проти України працює близько 7 тисяч співробітників російських спецслужб.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"За оцінкою, сьогодні з території РФ по Україні працює близько 7 тис. співробітників спецслужб. Це щодо того, хто дестабілізує та розхитує (ситуацію, – Ред.).

Протягом цього року кібердепартаментом СБУ було заблоковано 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів. Було припинено діяльність близько 20 ботоферм, потужністю понад 150 тис. акаунтів, – розповів він.

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