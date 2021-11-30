"Старий термінал можна і треба було втримати. З його падінням питання контролю ДАП було практично вирішено", - оборонець аеропорту капітан Старина. ВIДЕО

Сім років тому - 30 листопада 2014 року, українські воїни були змушені покинути старий термінал Донецького аеропорту з боями, знищивши при цьому чимало російських найманців. Капітан розвідки ЗСУ Олександр Старина був був безпосереднім учасником цих подій.

30 листопада, група бійців 74 ОРБ, 93 та 79 бригади та 79 до останнього боронили старий термінал Донецького летовища, проте сили були не рівні. Український воїн розповів про деякі деталі останнього бою в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що старий термінал можна було втримати і його треба було втримати. На моє переконання, падіння старого терміналу вирішило питання контролю над донецьким аеропортом", - підсумовує свою розповідь капатан-розвідник.

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