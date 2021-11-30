Керівництво НКРЕКП протиправно нарахувало собі премій на 2,2 млн грн у 2020 році, - ДБР. ВIДЕО
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Працівники Державного бюро розслідувань встановили неправомірні дії Голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час призначення собі у 2020 році премій на майже 2,2 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, високопосадовці комісії проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році. Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, вони не проінформували про це у встановленому порядку Нацагентство з питань запобігання корупції", - сказано в повідомленні.
Крім того, зазначається, що урахувавши матеріали ДБР, НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно вказаних службових осіб за ч. 1, 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Наразі протоколи направлені на розгляд суду.