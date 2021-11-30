Виплата 1000 грн за вакцинацію допоможе підтримати 6 тис. підприємств, які постраждали від пандемії, - міністерка економіки Свириденко. ВIДЕО

Окрім заохочення населення до вакцинації, програма з виплат повністю вакцинованим громадянам підтримує галузі економіки, що найбільше постраждали від наслідків пандемії коронавірусу. Зокрема, це сфера послуг, туризму, креативна економіка, транспортна галузь.

Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

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"Загалом це майже шість тисяч підприємств. Необхідно врахувати й те, що галузі, в які будуть спрямовуватися ці кошти, мають одні з найбільших мультиплікаторів та високу додану вартість", - зазначила міністерка.

Свириденко нагадала, що нараховану тисячу гривень можна буде витратити на залізничні та авіаквитки на внутрішні рейси, абонементи до спортзали чи фітнес-клубу, квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв тощо.

Скористатися послугою можна буде за допомогою застосунку "Дія". Реалізація самої програми розпочнеться з 19 грудня та триватиме протягом усього наступного року.

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