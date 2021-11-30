"Бутусова намагаються залякати не за те, що він десь, колись стріляв, а за те, що дозволив собі відповісти на хамську поведінку Зеленського", - Портников. ВIДЕО

Головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова намагаються залякати не за відео пострілу з гармати, яке він опублікував на своїй сторінці в соцмережі, а за те, що дозволив собі відповісти на хамську поведінку президента України Володимира Зеленського під час пресмарафону і нагадати йому про неминучу відповідальність за свої вчинки на посаді президента України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав журналіст Віталій Портников у своєму відеоблозі в youtube.

"Замість відповіді на конкретні запитання, які стосувалися виконання Зеленським своїх службових обов'язків і національної безпеки країни, Зеленський почав звинувачувати Бутусова у вчинках, які той не здійснював і, фактично, став говорити про те, що російські обстріли українських позицій, під час яких гинуть українські воїни - це провина Бутусова, а не російського правителя Володимира Путіна, зустрічі з яким Зеленський прагне з першого дня, коли його було обрано президентом України і продовжує прагнути навіть зараз - коли війська Росії знаходяться на українських кордонах, готові перейти ці кордони і вбивати, бомбити, знищувати українську інфраструктуру. І з цієї точки зору, мені здається, варто говорити про Путіна, а не про Бутусова. Зараз журналіста намагаються залякувати не за те, що він колись там, десь стріляв, а за те, що він дозволив собі відповісти на хамську поведінку чиновника під час пресмарафону і нагадати Володимиру Зеленському про те, що є, здається, логічним і очевидним - про неминучу відповідальність Зеленського за свої вчинки на посаді президента України, про те, що тут не авторитарний путінський режим і не монархія і про те, що після закінчення виконання Зеленським повноважень президента, йому вже не вдасться контролювати правоохоронні і слідчі органи так, як це відбувається сьогодні", - сказав Портников.

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