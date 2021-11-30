Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП. ВIДЕО

Галицький районний суд Львова постановив, що колишній "слуга народу" Олександр Юрченко не винен в автомобільній аварії, яка сталася в центрі Львова 8 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, копію постанови Галицького райсуду Львова нардеп опублікував у Facebook.

ДТП сталася на площі Міцкевича у Львові. Юрченко на автомобілі Ford Mustang виїжджав із парковки і врізався у автомобіль Volkswagen Jetta. Патрульні, які прибули на місце ДТП, зробили Юрченку тест на наркотичне спʼяніння, який дав позитивний результат.

Згідно з рішенням суду, тест проводився з численними порушеннями, і такого тесту немає в переліку тестів, дозволених для такої перевірки.

Суд дійшов висновку, що в діях парламентаря немає складу адміністративного правопорушення, справу було закрито.

Нардеп повідомив: "Сьогодні я отримав повне рішення суду, в якому зазначається про відсутність в моїх діях ознак адміністративного правопорушення (а саме перебування під станом наркотичного сп‘яніння керуючи автомобілем)".

Водночас, нардеп опублікував відео, на якому правоохоронці нібито намагаються його "спровокувати та обговорюють можливість як підставити народного депутата".

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"Також публікую відео де я вимагаю взяти в мене аналіз крові, а у відповідь чую від лікаря, що тести треба кращі закуповувати і кров брати в мене ніхто не збирається. Якщо таке сталося значить комусь це було вигідно. Але справедливість є і за неї варто боротися! Нагадаю в так званому "ДТП" я теж не винен!" - зазначив парламентар.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

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