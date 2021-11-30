"Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО

Самопроголошений диктатор Білорусі пояснив, за якої умови він готовий розташовувати на території своєї країни ядерну зброю.

Про це він говорив із кремлівським пропагандистом Дмитром Кисельовим, розповідає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

"Олександре Григоровичу, ось недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що в разі відмови Німеччини від американської…", - почав запитання пропагандист Кисельов.

"Вони перевезуть у Польщу", - перебив Лукашенко.

"Вони перевезуть східніше, але зрозуміло - куди: в Польщу", - підтвердив Кисельов.

"Так, - нервово продовжив білоруський диктатор, - Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь!"

Кисельов значуще кивнув, зробив паузу й спитав: "Яку ядерну зброю?"

"Ми домовимося - яку, - став розмірковувати диктатор, - Е… Ту ядерну зброю, котра буде найбільш ефективною… ось при такому зіткненні…"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко виявив бажання відвідати окупований Крим: Півострів де-факто та де-юре став російським після референдуму