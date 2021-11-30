В Харкові модернізовано командирський танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВIДЕО

Державним підприємством "Харківський бронетанковий завод" вперше здійснено глибоку модернізацію та проведено випробування командирського танка Т-64БВК.

Танк оснащено сучасними спостережувальними приладами - тепловізорами, телевізійною системою спостереження за навколишнім простором задньої півсфери, новітньою апаратурою супутникової навігації та командирською баштою з кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм, повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Укроборонпрому.

Проведено багато модифікацій задля ефективного ведення бою.

"Наше головне завдання - забезпечувати українських армійців надійною та оновленою бойовою технікою, яка відповідає умовам ведення сучасного бою, - повідомляє директор підприємства Герман Сметанін. - Модернізація командирського танка є надвідповідальною, оскільки необхідно не лише значно поліпшити наявні характеристики, а й створити всі належні умови для ефективного керування підрозділом за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. Колектив заводу успішно виконав це завдання. Це має особливе значення в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України".

Водночас схожі роботи працівники заводу проводять з партією танків Т-64БВ, які разом з Т-64Б становлять основу танкових Сухопутних військ України.

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