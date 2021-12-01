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Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку майбутнього кандидата в президенти, - ЗМІ. ВIДЕО

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Коли телеведучий Савік Шустер святкував свій день народження у Вільнюсі, в аеропорту цього ж міста перебував і приватний літак олігарха Ріната Ахметова.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з’ясували, що приватний літак олігарха 21 листопада вилетів із аеропорту Бориспіль до Парижа, а пізніше вирушив до Вільнюса, де відзначав день народження Савік Шустер.

На святкуванні були присутні багато відомих людей - журналіст Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський, колишній прем'єр Володимир Гройсман та ексглава МВС Арсен Аваков.

Також, за даними розслідувачів, на дні народження міг бути присутнім брат мера Києва та боксер Володимир Кличко. Втім, цю інформацію не прокоментували ані гості Шустера, ані сам ведучий.

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"УП" нагадує, що раніше українські олігархи вже використовували таємні зустрічі за кордоном для укладання політичних домовленостей.

Нагадаємо, 22 листопада на тлі чуток про створення нової партії ексглава МВС Арсен Аваков опублікував фото з журналістом Дмитром Гордоном, педіатром Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером, колишнім очільником уряду Володимиром Гройсманом.

Топ коментарі

  • jura bucaphalus
    І? Кого би вони не обрали, а кращого за Порошенка у цей критичний час нікого не має. Інші можуть бути виконавцями, але не лідерами країни. Сильних особистостей завжди оббріхували і намагалися звалити аби опосередкуватим було легше дістатися "олімпу".
    Кидати країну у тар тари можна скільки завгодно, але чи виживе вона під час таких експериментів. Зараз така ситуація, як на початку 2014 - на кону існування країни.
  • Форум123456789
    Тайные встречи говорите......это про Оман наверное, я правильно понял?
  • Myko
    Блазень назвав його Мішою, щоб принизити. Він і Порошенка Петьою тоді називав. Не дивуйте, у нього рівень клоуна.
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