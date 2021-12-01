До 10 грудня в парламент внесу законопроєкт про економічний паспорт українця, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця.

Про це президент заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

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"До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності, я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. До 10 грудня відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України", - зазначив президент.

За словами глави держави, після досягнення повноліття діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні.

"Завдяки цим двом законам (про економічний паспорт та ресурсного закону 5600. - Ред.) нарешті олігархи стануть інвесторами в мабутнє наших дітей, я їх вітаю", - наголосив Зеленський.

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