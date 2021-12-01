З 1 січня середня зарплатня лікарів становитиме 24 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення заробітної платні для лікарів.
Про це заявив Зеленський під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави нагадав, що з 1 грудня мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисяч гривень.
"Вперше зарплата лікарів зросла за рік вдвічі. З 1 січня вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря в державі Україна буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. Впевнений, що в наступному своєму посланні, такі ж слова я скажу про зарплату вчителів", - додав президент.