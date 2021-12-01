Київський безпековий форум: Захист України від російської агресії та національний курс змін, обраний після Революції Гідності. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники форуму – політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти.
До форуму звернуться академік Ігор Юхновський, автор ініціативи референдуму 1991 року, та академік Володимир Горбулін, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Спеціальний гість Київського Безпекового Форуму – європейський і польський діяч, Президент Європейської Народної партії Дональд Туск. Саме Польща стала першою державою світу, яка визнала незалежність України після референдуму 1 грудня 1991 року.
Серед почесних іноземних промовців – Вікторія Нуланд, заступниця Державного секретаря США, Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів, Деймон Вілсон, президент і головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії, Адам Міхнік, головний редактор польської газети "Gazeta Wyborcza", Тімоті Снайдер, всесвітньовідомий історик і професор Єльського університету.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.