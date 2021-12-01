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"Київ стає дедалі нахабнішим у своїй агресивності щодо Росії", - Лавров. ВIДЕО

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "Київ стає дедалі нахабнішим щодо Росії", але Москва зриватися не буде.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляють росЗМІ.

Лавров зазначив, що російське дипвідомство було змушене оприлюднити його листування з колегами з Франції та Німеччини.

"Вони образилися, але нічого по суті не могли сказати. Якщо вони нам уже багато років обіцяють вплинути на Київ, щоб він якось був зрозумілий, але нічого не відбувається, і, навпаки, Київ стає все більш нахабним, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до мінських домовленостей, по відношенню до Російської Федерації та у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку войовничих цілей, то як нам інакше продовжувати працювати, нехай усі знають, що відбувається насправді, що нам наші так звані партнери обіцяють і що у них насправді виходить", - сказав він у ході "Урядової години" у Раді Федерації.

"Але ми ніколи не зриватимемося і ніколи не скажемо: "Ну все, померла так померла". Нехай вони це скажуть, а ми вимагатимемо виконання резолюції Ради безпеки ООН", - сказав російський міністр.

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Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів

Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Гитлер вместе с Геббельсом просто бледнеют по сравнению с такими лицемерными лицами как Лавров и компани. Украина подверглась агрессии РФерии, захвачен Крым, Севастополь, ОРДЛО, акватория Азовского и частично Черного морей, 8 лет ведется война. Крым и Севастополь вообще объявлен российской территорией. Нарушено Будапештское соглашение, Большой договор Украины с РФ, договор об аренде баз в Крыму.. Нарушено все что только можно нарушить. И нас же эти новофашисты обвиняют в "агрессии".
  • Владимир Иванец
    Ага. Прям напала на вас, дурачков. Ростов захватила, Белгород. В Краснодарском крае КНР устроила. Не?
  • Геннадий Лаврик
    Газета "Правда" пишет о "Наглой провокации финляндской военщины" 26 ноября - артиллерийском обстреле советских войск с финской территории. Четверо убитых, семеро раненых. Начинается обмен нотами, на страницах издания выступают с осуждением финнов трудовые коллективы предприятий и учреждений. От "провокации" до первых настоящих боевых столкновений и объявления войны проходит всего три дня...

    Даже выдумывать ничего не будут...
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