"Київ стає дедалі нахабнішим у своїй агресивності щодо Росії", - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "Київ стає дедалі нахабнішим щодо Росії", але Москва зриватися не буде.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляють росЗМІ.

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Лавров зазначив, що російське дипвідомство було змушене оприлюднити його листування з колегами з Франції та Німеччини.

"Вони образилися, але нічого по суті не могли сказати. Якщо вони нам уже багато років обіцяють вплинути на Київ, щоб він якось був зрозумілий, але нічого не відбувається, і, навпаки, Київ стає все більш нахабним, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до мінських домовленостей, по відношенню до Російської Федерації та у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку войовничих цілей, то як нам інакше продовжувати працювати, нехай усі знають, що відбувається насправді, що нам наші так звані партнери обіцяють і що у них насправді виходить", - сказав він у ході "Урядової години" у Раді Федерації.

"Але ми ніколи не зриватимемося і ніколи не скажемо: "Ну все, померла так померла". Нехай вони це скажуть, а ми вимагатимемо виконання резолюції Ради безпеки ООН", - сказав російський міністр.

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Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

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