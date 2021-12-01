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"Знищення мікробізнесу - причина міграції" і "Дайте працювати просто": ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 1 грудня, під час виступу президента Володимира Зеленського ФОПи пікетували Верховну Раду з вимогою збереження "спрощенки" і мікробізнесу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

ФОПи прийшли під Раду з плакатами, на яких написали свої вимогами: "Дайте працювати просто", "Захищає ФОПів, захищає Україну", "Законопроєкт 5866(1) вирішує проблеми ФОПів усієї України", "Знищення мікробізнесу - причина міграції", "Ні знищенню спрощеної системи оподаткування" та ін. Вони озвучили свої вимоги зі сцени, основна з яких - прийняття законопроєкту 5866(1).

Протест проходив на фоні посилених заходів охорони громадського порядку та перекриття кварталів навколо будівлі парламенту.

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Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 01
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 02
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 03
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 04
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 05
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 06
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 07
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 08
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 09
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 10
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 11
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 12
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 13
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 14
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 15
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 16
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 17
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 18
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 19
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

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