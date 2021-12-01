"Якщо ти сидиш в обісраних штанах, то неважко зрозуміти, що ти обісрався", - Кива про реакцію Зеленського на плакат "Ні - політичним репресіям!". ВIДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива слухав щорічне послання президента України Володимира Зеленського в парламенті, тримаючи плакат з написом "Ні - політичним репресіям!"
Нардеп пояснив кореспонденту Цензор.НЕТ причини такої акції та розповів про реакцію президента.
"Якщо ти сидиш в обісраних штанах, то неважко зрозуміти що ти обісрався. Він і без плакату все прекрасно розуміє. Щоб зрозуміти, що ти в обісраних штанах - не потрібно це читати з плакату", - пояснив Кива.