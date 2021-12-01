ОП організував проплачений мітинг для того, щоб "збити" Клименка з конкурсу на посаду голови САП, - Шабунін. ВIДЕО

В ОП добре знають, як гостро Зеленський реагує на будь-які спроби тиску. Тож план в тому, щоб викликати саме таку гостру реакцію президента.

Про це повідомив у Facebook голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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"На відео приклад того, як частина команди Зеленського вважає президента ідіотом. Годину тому під ОП намалювався проплачений мітинг, на якому від Зеленського вимагають призначити керівником САП Олександра Клименка. При цьому мітингарі поняття не мають, хто це, і переконані, що Клименко працює в ОП. Ціль цього цирку в тому, щоб Татаров прийшов до Зеленського і сказав: "Дивіться, нас віджимають на цього Клименка, значить його не можна призначати". В ОП добре знають, як гостро Зеленський реагує на будь-які спроби тиску. Тож план в тому, щоб викликати саме таку гостру реакцію президента", - розповів Шабунін.

Голова ЦПК зазначив, що з відео очевидно, що люди поняття не мають, що відбувається, і хто такий Клименко.

"Станом на зараз Клименко і так є лідером конкурсу. Власне Татаров тому цю дурь і влаштовує, бо готується збити Клименка, фальсифікувавши бали за практичне завдання. Я прямо запитаю: Татаров, ти ідіот? Чи президента ідіотом вважаєш? Всі стейкхолдери знають про твій план фальсифікації з балами: він очевидний (особливо міжнародникам). Фальсифікація конкурсу САП (яку готує Татаров) - поховає стосунки Зеленського і адміністрації Байдена. Репутацію президента України в очах ключового безпекового союзника буде знищено вщент", - підсумував Шабунін.

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