Google назвав 10 найпопулярніших серед українців YouTube-роликів: Палац Путіна, Що було далі?, вДудь. ВIДЕО

Google представив рейтинг найпопулярніших відео 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Oфіційний Блоґ - Google Україна.

Лідером у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube стало розслідування команди російського опозиціонера Олексія Навального про палац Путіна. В лідерах також інтерв'ю з українським блогером Іваном Рудським (Івангай).

В десятку потрапило інтерв'ю російського музиканта Моргенштерна українському журналісту Дмитру Гордону.

1. Дворец для Путина. История самой большой взятки

2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

3. Ивангай – где он пропадал / вДудь

4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021.

5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа!

6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021.

7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста].

10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA. Також серед найпопулярніших відео року: хіт від румунської співачки Minelli "Rampampam", нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".

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