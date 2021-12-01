"Без цензури" наживо: Велике оплесківництво/Всі на путч?/Голодна туса: розмова про кумирів. ВIДЕО

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва нині розбирають виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді, обговорюють "путч" та як Володимир Зеленський хоче вкрасти вибори, аналізують свіжі політичні рейтинги від КМІСу, а ще – згадують про "голодну тусу" блогерів як вони за неї "вигрібають".