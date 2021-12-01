Путін постійно говорить про Україну через відсутність у Росії власної історії, - Снайдер. ВIДЕО
Про це заявив всесвітньовідомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.
"Коли я читаю її як історик, у мене виникає враження схоже з тим, коли на вечірці хтось починає розмірковувати про події минулого, не розуміючи, про що говорить, але з гарячими переконаннями", - сказав Снайдер.
Він зазначив, що до міркувань Путіна треба підходити серйозно "не як до історії - адже в цьому сенсі його міркування сміховинні, - а як до політики".
"Коли уважно читаємо цю статтю, можемо помітити, що вона насправді про відсутність - про відсутність історії Росії. Немає історії Росії, яку може розповісти пан Путін. Він може розповісти історію про певні взаємовідносини з Україною, які з певних "містичних" причин зіпсувалися", - наголосив Снайдер.
"Друге, що ми помічаємо в цій статті, - що вона не про майбутнє. Це розповідь про минуле. Бачимо те, що є характеристикою режиму Путіна: у розповіді пана Путіна про Росію майбутнього немає, є тільки минуле, "міфічне минуле", - сказав він.
Снайдер зазначив, що це визначальна проблема режиму Путіна. "В олігархаті, клептократії, плутократії, де всі ресурси сконцентровані в руках наближеної до центру режиму еліти, - дуже важко говорити про майбутнє, дуже важко навіть уявляти майбутнє", - сказав він.
На думку історика, проблема в тому, що в такій історії немає місця росіянам.
"Коли читаємо цю статтю в контексті російського вторгнення в Україну та окупації її територій, робимо висновок, що Росія напала на Україну, бо росіяни досі ще не знають, хто вони. Росія на чолі з Путіним вторглася в Україну, аби могти розповісти щось на кшталт історії про те, хто такі росіяни", - резюмував Снайдер.