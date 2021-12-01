Бутусов на Майдані: Я змушу Зеленського заплатити моральну шкоду, і ці гроші підуть на допомогу воїнам. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов збирається через суд добитися від президента Володимира Зеленського вибачень за наклеп та виплати компенсації за моральну шкоду. Гроші обіцяє віддати на допомогу захисникам України.

Про це Бутусов заявив, виступаючи зі сцени на акції "ЗахисТИ Україну - зупини переворот", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Президент кинув мені звинувачення, що загинули люди через мене. Так от, я офіційно стверджую зараз, що це - абсолютно ганебна брехня. І це зараз буде такий привід, така справа дуже важлива. Яка покаже, чи існує в Україні правосуддя взагалі, чи ні", - сказав Бутусов.

Журналіст наголосив, що найближчими днями подасть позов проти президента.

"Буде моральна шкода визначена, і президент Зеленський виплатить ці гроші, і ці гроші якраз підуть на допомогу українським воїнам на фронті. У пана Зеленського в Лондоні кілька квартир, 40 млн доларів в офшорах - це задекларовано добре. Тож я сподіваюся, що у нього вистачить грошей на компенсацію моральної шкоди, якої він завдав журналісту", - сказав він.

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"Подивимось, наскільки у нас швидко працює цивільний суд. Чи можна у нас запроторити за ґрати президента, який оббрехав журналіста на всю країну", - додав він.

Бутусов також наголосив, що ДБР відкрило справу, у якій він є фігурантом, за статтею ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Загалом з 2015 року за цією статтею було порушено не більше 30 справ.

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"А за минулий рік, 2020-й, порушено тільки щодо двох осіб. Військові злочинці, які ведуть війну, російські - вони непідсудні. Підсудний журналіст", - підсумував він.