Бутусов на Майдані: Я змушу Зеленського заплатити моральну шкоду, і ці гроші підуть на допомогу воїнам. ВIДЕО
Про це Бутусов заявив, виступаючи зі сцени на акції "ЗахисТИ Україну - зупини переворот", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Президент кинув мені звинувачення, що загинули люди через мене. Так от, я офіційно стверджую зараз, що це - абсолютно ганебна брехня. І це зараз буде такий привід, така справа дуже важлива. Яка покаже, чи існує в Україні правосуддя взагалі, чи ні", - сказав Бутусов.
Журналіст наголосив, що найближчими днями подасть позов проти президента.
"Буде моральна шкода визначена, і президент Зеленський виплатить ці гроші, і ці гроші якраз підуть на допомогу українським воїнам на фронті. У пана Зеленського в Лондоні кілька квартир, 40 млн доларів в офшорах - це задекларовано добре. Тож я сподіваюся, що у нього вистачить грошей на компенсацію моральної шкоди, якої він завдав журналісту", - сказав він.
"Подивимось, наскільки у нас швидко працює цивільний суд. Чи можна у нас запроторити за ґрати президента, який оббрехав журналіста на всю країну", - додав він.
Бутусов також наголосив, що ДБР відкрило справу, у якій він є фігурантом, за статтею ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Загалом з 2015 року за цією статтею було порушено не більше 30 справ.
"А за минулий рік, 2020-й, порушено тільки щодо двох осіб. Військові злочинці, які ведуть війну, російські - вони непідсудні. Підсудний журналіст", - підсумував він.