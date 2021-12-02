Менеджер російських компаній Козака та Медведчука став власником компанії в окупованому Криму, яку контролював міністр оборони часів Януковича Лебедєв. ВIДЕО

Менеджер російських компаній Тараса Козака та Віктора Медведчука став єдиним власником будівельної компанії ООО "Центр-ТЭР", зареєстрованої в окупованому Криму за російським законодавством. До цього компанію контролювала родина Павла Лебедєва – міністра оборони України часів президентства Віктора Януковича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Відповідно до реєстру юридичних осіб Російської Федерації, власником компанії ООО "Центр-ТЭР" (місце реєстрації – Ялта, смт Паркове) є громадянин Росії Олександр Євгенович Баримов. Профіль діяльності "Центр-ТЭР" – надання інших місць для тимчасового проживання, будівництво житлових та нежитлових будівель.

Журналісти "Схем" встановили зв’язок між Олександром Баримовим (власником "Тата-Газ") та Віктором Медведчуком під час підготовки розслідування "Дорогою в Китай". Зокрема протягом 2016–2018 років, коли народний депутат України Тарас Козак вказував російську компанію "Добробут Инвест" як свою власну, її директором був Олександр Баримов – уродженець Білорусі, що отримав громадянство Росії у 2004-му.​

Олександр Баримов фігурує і в російських структурах родини соратника Козака – Віктора Медведчука. Зокрема Баримов був директором фірми "Ньюйол", яка мала частку в "Юг Енерго". "Юг Енерго" контролювала його дружина – Оксана Марченко. Ця компанія входила в умовну нафтову групу компаній Медведчука в Росії до її розпаду у квітні 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО запровадила санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Медведчука та Козака, - Данілов

Крім цього, послуги з паркування автомобіля Баримова, за інформацією джерел журналістів, дотичних до російських операторів мобільного зв’язку, оплачувалися з телефону засновника іншої компанії Оксани Марченко – "Ренессанс".

При цьому в грудні 2020 року Віктор Медведчук заперечував журналістам "Схем" своє знайомство із Олександром Баримовим.

Відповідно до російського реєстру юридичних осіб до 16 квітня 2021 року "Центр-ТЭР" контролювався родиною колишнього міністра оборони України Павлом Лебедєвим (37,5%) та його дружиною Людмилою (37,5%).

З лютого 2014 року Павло Лебедєв перебуває в Криму. У жовтні 2015 року ексміністра визнали зниклим і оголосили у всеукраїнський розшук. Починаючи з 2015-го він періодично з’являвся на відео і фотографіях із окупованого Севастополя як керівник фонду "Мы – севастопольцы".

Журналісти надіслали запити з проханням про коментар Віктору Медведчуку, Тарасові Козаку та Павлу Лебедєву, але наразі не отримали відповіді.