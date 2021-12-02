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Очікуємо на візит Папи Римського Франциска в Україну, - глава УГКЦ Святослав. ВIДЕО

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Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, глава УГКЦ повідомив під час Київського Безпекового Форуму.

"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті. Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається", - зазначив Святослав.

Він повідомив, що невдовзі може відбутися візит до України Папи Римського.

"Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - додав глава УГКЦ.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна новина-Папа,це вам не паша мерседес...
  • Дмитрий Гавр
    Якщо не маєте віри то розглядайте церкву як політичну організацію. Так чи інакше саму впливову в світі. А приїзд голови такої організації це вже дуже серйозна подія...
  • Григорий Слободянок
    Очередной раз будет на британский флаг рваться пердак и резидента МП Онуфрия. А с митрополитом ПЦУ возможна нормальная встреча.
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