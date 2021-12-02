У проєкті Бюджету-2022 враховано підвищення зарплати лікарів до 20 тис. грн, - Ляшко. ВIДЕО

В проєкті Держбюджету-2022 враховано підвищення заробітної плати медичним працівникам, а також кошти на розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Уряд схвалив та направив до Верховної Ради України проєкт державного бюджету України на 2022 рік. Бюджет, який передбачає ринкову заробітну плату для медичних працівників. Базовий рівень заробітної плати для лікарів встановлено на рівні 20 тисяч гривень, для середніх медичних працівників - 13,5 тисячі гривень", - розповів голова МОЗ.

За словами Ляшка, уряд виконує указ Президента України Володимира Зеленського, який був виданий до Дня медичного працівника в Україні.

"Також в бюджеті передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров'я у зв'язку з їхнім переїздом на нове місце роботи, або перекваліфікацію, яка буде необхідна під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах. Бюджет 2022 року передбачає подальший розвиток медичної інфраструктури. Це і кошти на закупівлю новго обладнання, як для лікарень, так і для лабораторій", - зазначив міністр.

1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував підвищення заробітної платні для лікарів.

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