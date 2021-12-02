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Проєкт "Без цензури": Чи справді Байден може здати Україну Путіну? ВIДЕО

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Як пов'язані загроза вторгнення Росії і "державний переворот"? Чого хочуть Сполучені Штати і Росія від України? І де межа компромісів?

Повідомлення Держдепартаменту США про загрозу російського вторгнення на територію України викликало суперечки серед американських та європейських експертів, а в Україні – дало привід поговорити про те, що означають такі наполегливі попередження, які несуться вже не перший тиждень.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує, про що насправді йдеться – про вторгнення Росії чи про те, чи правда, що Сполучені Штати хочуть змусити Україну здатися Росії?

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Україну скоріше здасть Зеленський і його виборці.
  • Ksenia VB
    Ойц, зелін напальчник явився...
    Ануж, розумне, скажи, яким чином можна припинити війну ?
    Путло просто так віддасть Крим І Донбас ? Серйозно ?
  • GHOST_3
    А он знает как её закончить? Хорошо бы озвучить план окончания войны украинскому народу прежде чем встречаться с путиным. Пока это его желание увидеть путина и поговорить с ним один на один, без свидетелей вызывает ощущение что зеленский собирается выполнить все требования путина по капитуляции.
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