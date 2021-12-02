Проєкт "Без цензури": Чи справді Байден може здати Україну Путіну? ВIДЕО

Як пов'язані загроза вторгнення Росії і "державний переворот"? Чого хочуть Сполучені Штати і Росія від України? І де межа компромісів?

Повідомлення Держдепартаменту США про загрозу російського вторгнення на територію України викликало суперечки серед американських та європейських експертів, а в Україні – дало привід поговорити про те, що означають такі наполегливі попередження, які несуться вже не перший тиждень.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує, про що насправді йдеться – про вторгнення Росії чи про те, чи правда, що Сполучені Штати хочуть змусити Україну здатися Росії?