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Ветеран Роман Кашпур, який втратив ногу на війні, протягнув 16-тонний літак та встановив рекорд України. ВIДЕО

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Ветеран АТО встановив новий рекорд України. Попри ампутовану внаслідок поранення на Сході ногу, 24-річний Роман Кашпур зрушив з місця літак Ан-26.

Про це у Facebook повідомляє повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

За 44 секунди Кашпур вагою 78 кілограмів зміг протягнути 16-тонне повітряне судно на 6 метрів 40 сантиметрів. Рекорд України зареєстрував експерт національного реєстру рекордів України.

Фіксували рекорд на аеродромі "Чугуїв" у Харківській області.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    З такими людьми, в кацапів-
    нема жодних шансів !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІТАЄМО РОМАНА !!!!... 24-річний (!!!) ветеран АТО (з ампутацією).... от, які є козаки в Україні !!!

  • Ziu Zou
    Справжній козак з сильним духом!!!
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