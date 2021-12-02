Ветеран Роман Кашпур, який втратив ногу на війні, протягнув 16-тонний літак та встановив рекорд України. ВIДЕО
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Ветеран АТО встановив новий рекорд України. Попри ампутовану внаслідок поранення на Сході ногу, 24-річний Роман Кашпур зрушив з місця літак Ан-26.
Про це у Facebook повідомляє повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
За 44 секунди Кашпур вагою 78 кілограмів зміг протягнути 16-тонне повітряне судно на 6 метрів 40 сантиметрів. Рекорд України зареєстрував експерт національного реєстру рекордів України.
Фіксували рекорд на аеродромі "Чугуїв" у Харківській області.