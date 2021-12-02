Окопна війна: "В мене були хороші вчителі, які навчали, якщо до нас зі зброєю - ми повинні відповідати аналогічно", - боєць ЗСУ Віталій. ВIДЕО

Нагадую нашим читачам і глядачам, що в ці дні наша рубрика носить передсвятковий характер. Адже скоро День Волонтера, День ЗСУ і гості рубрики не просто розповідають про себе, але передають вітання мирній частині України.

Танкіст на ім'я Віталій пішов до війська у 2014 році. Розпочинав воювати у 93-й бригаді Збройних сил України, розповідає журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

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Незважаючи на свій уже не юний вік, чоловік не втомився і продовжує боронити нашу країну від російських окупантів.

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Що кажуть родичі і друзі Танкіста про війну? Звідки сили на боротьбу?

Кого він так захопливо вітає з майбутніми святами? Про все це і не тільки в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.