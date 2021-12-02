Таксист на шаленій швидкості протаранив припаркований автомобіль на проспекті Перемоги в Києві. ВIДЕО камер спостереження

В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований момент ДТП, що сталася на проспекті Перемоги в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, на відео камер спостереження видно, що автомобіль Hyundai на шаленій швидкості, виїздить на тротуар, таранить припаркований білий KIA і, після неймовірного кульбіту, падає на землю. Від удару автомобіль білого кольору виштовхнуло на зелену зону, а потім - в стіну магазину. У чорного авто - вирвало двигун.Обох водіїв забрали медики для проходження тестів у нарколога.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом Hyundai перебував водій таксі служби Uklon.

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