Підрозділи зі складу ООС укомплектовані "Джавелінами", - Павлюк. ВIДЕО
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Підрозділи, які виконують завдання в районі проведення ООС, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами "Джавелін".
Про це заявив командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Донбас.Реалії.
"Ми укомплектовані "Джавелінами". Підрозділи постійно вивчають варіанти дій на найбільш загрозливих напрямках. У разі потреби ми готові їх застосувати", — зазначив Павлюк.
Генерал повідомив, що підрозділи зі складу ООС відпрацьовують усі варіанти можливих дій — як наступ незаконних збройних формувань, посилених російськими підрозділами, так і можливість вторгнення російських регулярних військ з боку північних кордонів України.
"Ці плани відпрацьовані, люди тренуються. Постійно вдосконалюємо свою майстерність у цьому напрямку", — резюмував командувач ООС.