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Підрозділи зі складу ООС укомплектовані "Джавелінами", - Павлюк. ВIДЕО

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Підрозділи, які виконують завдання в районі проведення ООС, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами "Джавелін".

Про це заявив командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Донбас.Реалії.

"Ми укомплектовані "Джавелінами". Підрозділи постійно вивчають варіанти дій на найбільш загрозливих напрямках. У разі потреби ми готові їх застосувати", — зазначив Павлюк.

Генерал повідомив, що підрозділи зі складу ООС відпрацьовують усі варіанти можливих дій — як наступ незаконних збройних формувань, посилених російськими підрозділами, так і можливість вторгнення російських регулярних військ з боку північних кордонів України.

"Ці плани відпрацьовані, люди тренуються. Постійно вдосконалюємо свою майстерність у цьому напрямку", — резюмував командувач ООС.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Такое ощущение что у наших командиров кроме Джавелинов больше в войсках нет проблем. Никто не говорит про недостачу ГСМ, или боекомплекта, или обмундирования у солдат.
  • Геннадий Лаврик
    При всем уважении к нашей армии, основные потери кацапни будут от партизанского движения, при условии отсутствия какого-нибудь придуманного "единого центра управления и координации" - бо сдадут за 30 серебренников...
    Действовать по принципу - увидел кацапа, есть возможность, без палева - уничтожил.
    На каждый гектар по взводу поставить - пупок у них развяжется...
    Афган, Чечня и иже с ними всё давно доказали...
  • lezyo
    ОУН все давно вже довела. Кілька тисяч розрізнених загонів знатно накрошили кацапів з мільйонної пабєданостной армії, нквд та мвд. Активно вювали в повному оточенні до середини 60-х років. А тепер не кілька тисяч а кілька мільонів вмотивованих бійців-патріотів будуть крошити дешеву підйобку під сересере - пуніську підерацію.
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