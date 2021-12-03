Де-факто відбувся аншлюс Білорусі Росією, - Резніков. ВIДЕО
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Росія де-факто здійснила аншлюс Білорусі. Україна розуміє всі ризики та готується.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.
За словами голови Міноборони, після де-факто аншлюсу Білорусі Росією в України з'явилося додатково понад тисяча кілометрів кордону, які потрібно захищати, а особливо - у зимовий період.
"Ми розуміємо ці ризики і вже готуємося. Під координацією РНБО вже відпрацьовано алгоритм взаємодії усіх силових структур на випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі. Армія буде готовою виконати свою частину роботи, якщо рівень загрози зростатиме", - зазначив Резніков.