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Найближчим часом буде затверджена нова структура Міноборони, - Резніков. ВIДЕО

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Найближчим часом міністр оборони України Олексій Резніков затвердить нову структуру свого відомства.

"Найближчим часом я планую затвердити нову структуру міністерства, яка на функціональному рівні відображатиме найголовніші напрями", - заявив Резніков під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, серед основних напрямів роботи міністерства – стратегія, управління фінансовими ресурсами, забезпечення і логістика, озброєння, цифрова трансформація, розвиток людського потенціалу.

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"Уже розпочалася поступова демілітаризація посад міністерства, військові будуть сконцентровані у Генеральному штабі", - розповів Резніков.

Він також повідомив, що заплановано створення п'яти міжструктурних комітетів, які дадуть змогу підвищити ефективність прийняття рішень та є імплементацією принципів НАТО на основі рекомендацій міжнародних партнерів України.

Міністр оборони наголосив, що реформа оборонного відомства дасть змогу перетворити міністерство на ефективний цивільний орган влади, який формує політику, здійснює військово-політичне та адміністративне управління збройними силами та забезпечує цивільно-демократичний контроль.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Дмитро Корчинський

    12 год ·



    У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.

    У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?

    Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
  • Vladimir T fd7dc273
    Ну слава богу! Наконец-то! А я-то думаю: Почему у нас такой 3,14здец в ВСУ? Оказывается "структура в МО" не та была.
    Подсказываю: Надо еще лимузины в МО на новые поменять. Тогда все вообще ******* будет. Какая же реформа без новых-то лимузинов? ...
  • Ритта Рыжук
    Це саме те що край неохідно у воюючий країні !!!)))
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