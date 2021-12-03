"Слуга народу" Арахамія про заяву Венедіктової щодо підприємств Ахметова: Генпрокурор не повинна займатись політикою. ВIДЕО
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Арахамія вважає, що Генеральний прокурор не повинен займатися політикою.
"Якщо є якісь кримінальні провадження по яким вони хочуть рухатися щодо будь-якої людини чи підприємства в країні, то потрібно звітувати про роботу з цього приводу", - зауважив нардеп.
"Я вважаю це політичним меседжем. Мені здається, що генеральний прокурор не має робити політичних меседжів", - додав Арахамія.
На уточнювальне запитання, нардеп зазначив, що це стосується не тільки Ахметова.
Говорячи про те, чи вважає він це політичним переслідування, керівник фракції "СН" наголосив, що не є юристом, щоб давати оцінку.
Нагадаємо, що 2 грудня Ірина Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень - Генеральний прокурор України анонсувала активізацію розслідування 200 справ, пов'язаних із ім'ям "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики"