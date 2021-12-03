ВР не підтримала наміру нардепа Гончаренка подарувати Зеленському синтезатор для підготовки нового випуску шоу "Брати Цицько – гра без штанів". ВIДЕО

Верховна Рада не підтримала запит нардепа Олексія Гончаренка до президента Зеленського, у якому той виявив намір подарувати очільнику держави синтезатор для підготовки нового випуску шоу "Брати Цицько – гра без штанів".