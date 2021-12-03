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ВР не підтримала наміру нардепа Гончаренка подарувати Зеленському синтезатор для підготовки нового випуску шоу "Брати Цицько – гра без штанів". ВIДЕО

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Верховна Рада не підтримала запит нардепа Олексія Гончаренка до президента Зеленського, у якому той виявив намір подарувати очільнику держави синтезатор для підготовки нового випуску шоу "Брати Цицько – гра без штанів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запит Гончаренка підтримало всього 8 народних обранців. Нардеп умотивував свій запит і необхідність зйомок нового випуску шоу падінням довіри громадян до президента Зеленського.

Нагадаємо, що шоу "Брати Цицько – гра без штанів" стало одним із найвідоміших у доробку "Студії Квартал 95", а нинішній президент був одним із його головних учасників.

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Топ коментарі

  • Bogdan_
  • Анатолий К 65c6a92d
    що зелебобіки не подобається правда? А чому, Володя так всіх обзивав, наприклад Ющенко синйором Голодомором, Ще там когось Термосом, ну а його назвали Цицьком, то що тут поганого? Цицько-Стицько-Обєщалкін-Брехун.
  • Galyna Tesla
    После того как зебилы выбрали в президенты неадеквата-наркомана...смешно обвинять Гончаренко (или кого-либо другого) в психиатнических выпадках)))))
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