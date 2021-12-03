Україна готова до нових форматів перемовин щодо Донбасу, - Кулеба. ВIДЕО

Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту на Донбасі і готова до нових форматів перемовин задля руху вперед у питанні деокупації своїх територій.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

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"З держсекретарем США Ентоні Блінкеном ми говорили про дві речі. Перше — підготовку пакету стримування Росії, друге — про те, як нам повернутися до виконання Мінських домовленостей", — уточнив міністр.

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Він наголосив, що спільна мета України та Сполучених Штататів, а також з Франції та Німеччини, як переговорниками та медіаторами у Нормандському форматі, повернути Росію за стіл перемовин і до виконання Мінських домовленостей.

"Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Ми готові до будь-яких форматів руху вперед і хочемо, аби й Російська Федерація підтвердила свою відданість саме дипломатичному врегулюванню", — зазначив дипломат.