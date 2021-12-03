Проєкт "Без цензури": Що готує Росія для України на 2022 рік? ВIДЕО
9 5347
Чому 2022 рік для України буде складним? Та як Кремль хоче створити СРСР 2.0 до 100 років заснуванння Радянського Союзу? Аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури".
Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради заявив, що він за прямі переговори з Росією. Вуса Пєскова у відповідь на це знову повторили, що в України триває "громадянська війна" і порадили спілкуватися напряму із ОРДЛО. Проте Кремль точно не прибере свої щелепи вді української шиї.
Адже попереду – річниця створення СРСР. У 1922-му році Володимир Ленін створив Радянський Союз. І фанат "совка" Путін може скористатися ситуацією, щоб створити СРСР 2.0.