Проєкт "Без цензури": Що готує Росія для України на 2022 рік? ВIДЕО

Чому 2022 рік для України буде складним? Та як Кремль хоче створити СРСР 2.0 до 100 років заснуванння Радянського Союзу? Аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури".

Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради заявив, що він за прямі переговори з Росією. Вуса Пєскова у відповідь на це знову повторили, що в України триває "громадянська війна" і порадили спілкуватися напряму із ОРДЛО. Проте Кремль точно не прибере свої щелепи вді української шиї.

Адже попереду – річниця створення СРСР. У 1922-му році Володимир Ленін створив Радянський Союз. І фанат "совка" Путін може скористатися ситуацією, щоб створити СРСР 2.0.