"Такі хами усі, жах! Некультурні, невиховані!", - кримчани жаліються на "нахабних" туристів із Росії. ВIДЕО

Оксамитовий сезон в окупованому Криму цьогоріч був нетипово холодним. В цей період туристи переважно спокійні та ввічливі, кажуть опитані кримські співробітники сфери послуг. А ось від літніх відпочивальників не у всіх такі райдужні враження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Такі хами усі, жах. Ну, тому що некультурні, невиховані. А ось зараз люди інші, завжди кажуть "дякую, удачі бажаємо вам". А там такі молоді, хамовиті, нахабні, ця зграя дітей жах, усе невиховане. "Поступіться 20 рублів. 20 рублів поступитеся, 50 рублів поступитеся". Я кажу: "я не можу, я реалізатор, у мене стоїть каса, термінал", "ой, ну що ви вигадуєте, ви вибийте іншу суму". Нахабна молодь, зухвала", – скаржиться продавчиня з Євпаторії.

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"У нас у Феодосії дуже великі ціни, вони на це нарікали. Пояснювали, що на продукти дуже золоті ціни. Не те, щоб вони обурювалися... Вони пояснювали, що у нас у Феодосії більш-менш усе добре пройшло, без дощів, людей дуже багато було і ціни, вони сказали, космічні", – згадує продавчиня з Феодосії.

"Без цих – нікуди. Ну, ми до них ставимося нейтрально, у нас робота така, що не можна лаятися. Знаходили спільну мову загалом. Вони завжди скаржаться на сервіс. Ну, знову ж таки, куди ти зайдеш – десь усміхаються тобі, десь ні, дивлячись який менталітет. Ну, я з різними людьми спілкувався, в основному середнього достатку", – ділиться враженнями співробітник кафе з Євпаторії.

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Видання "Комсомольская правда в Крыму" цитує керівницю Асоціації малих готелів Криму Наталію Стамбульникову. Її враження від сезону: дефіцит персоналу, завищені вимоги туристів та низька культура спілкування.

"Гості не приховують свого роздратування та нехтування Кримом, оскільки звикли відпочивати за кордоном і цього року залишилися без звичного сервісу. Є такі, хто цього сезону відзначилися в декількох готелях схожими претензіями та поведінкою, що змушує відмовити у прийомі. Як ніколи, цього року багато шанувальників "алкотурів", і не зрозуміло, навіщо вибирати готель, якщо потрібний окремий котедж, щоб нікому не заважати та не скандалити? На жаль, таких чимало", – розповідає Наталія Стамбульникова.