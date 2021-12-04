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"Такі хами усі, жах! Некультурні, невиховані!", - кримчани жаліються на "нахабних" туристів із Росії. ВIДЕО

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Оксамитовий сезон в окупованому Криму цьогоріч був нетипово холодним. В цей період туристи переважно спокійні та ввічливі, кажуть опитані кримські співробітники сфери послуг. А ось від літніх відпочивальників не у всіх такі райдужні враження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Такі хами усі, жах. Ну, тому що некультурні, невиховані. А ось зараз люди інші, завжди кажуть "дякую, удачі бажаємо вам". А там такі молоді, хамовиті, нахабні, ця зграя дітей жах, усе невиховане. "Поступіться 20 рублів. 20 рублів поступитеся, 50 рублів поступитеся". Я кажу: "я не можу, я реалізатор, у мене стоїть каса, термінал", "ой, ну що ви вигадуєте, ви вибийте іншу суму". Нахабна молодь, зухвала", – скаржиться продавчиня з Євпаторії.

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"У нас у Феодосії дуже великі ціни, вони на це нарікали. Пояснювали, що на продукти дуже золоті ціни. Не те, щоб вони обурювалися... Вони пояснювали, що у нас у Феодосії більш-менш усе добре пройшло, без дощів, людей дуже багато було і ціни, вони сказали, космічні", – згадує продавчиня з Феодосії.

"Без цих – нікуди. Ну, ми до них ставимося нейтрально, у нас робота така, що не можна лаятися. Знаходили спільну мову загалом. Вони завжди скаржаться на сервіс. Ну, знову ж таки, куди ти зайдеш – десь усміхаються тобі, десь ні, дивлячись який менталітет. Ну, я з різними людьми спілкувався, в основному середнього достатку", – ділиться враженнями співробітник кафе з Євпаторії.

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Видання "Комсомольская правда в Крыму" цитує керівницю Асоціації малих готелів Криму Наталію Стамбульникову. Її враження від сезону: дефіцит персоналу, завищені вимоги туристів та низька культура спілкування.

"Гості не приховують свого роздратування та нехтування Кримом, оскільки звикли відпочивати за кордоном і цього року залишилися без звичного сервісу. Є такі, хто цього сезону відзначилися в декількох готелях схожими претензіями та поведінкою, що змушує відмовити у прийомі. Як ніколи, цього року багато шанувальників "алкотурів", і не зрозуміло, навіщо вибирати готель, якщо потрібний окремий котедж, щоб нікому не заважати та не скандалити? На жаль, таких чимало", – розповідає Наталія Стамбульникова.

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Топ коментарі

  • Bogdan Resvii
    Не знаю что там в онопє и *********, но крымский "сервис" был говном редким всегда. Это вообще трудно было сервисом назвать. При этом крымская фауна вела себя так, будто делает одолжение, сдавая жильё или обслуживая клиентов в ресторане или кафе.
  • Fransua
    В этом сезоне у крысчан исполнилось две их мечты - вода с неба до схочу и камни теж.до схочу
  • Яр Холодний
    *

    Аксенов выступает на митинге в Симферополе:

    - Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!

    Украинец стоит в стороне:

    - И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…

    *

    - Чем отличается «русский Крым» от «украинского»?

    - В «украинском Крыму» в летний сезон было «всё забито» туристами, а в «российском Крыму «всё забыто туристами…».

    *

    - "КрымНаш"!, "Хоть камни с неба - мы в России!", "Хотим умереть в России!", "Программа добровольного переселения...", "Дальневосточный гектар!"... "Денег нет, но вы держитесь...".
    - Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?...

    *

    Подача в Крым электроэнергии через Керченский "энергохвост" напоминает кормление человека через задницу...

    *

    "Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...

    *

    До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались!

    За первые 3 года оккупации поголовье овец и коз в Крыму сократилось на 38%, крупного рогатого скота стало меньше на 35%, свиней - на 25%, птицы - на 13%. Процент сокращения поголовья ватных баранов статистикой замалчивается.
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