В Ужгороді спалили авто закарпатського журналіста Павла Білецького та його дружини. ВIДЕО

Сьогодні в Ужгороді близько 5-ї ранку згоріли два автомобілі, які належать закарпатському журналістові Павлові Білецькому та його дружині.

Про це голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

У коментарі НСЖУ журналіст повідомив, що цей підпал він пов'язує із своєю професійною діяльністю: "Більше ні з чим не можу пов'язати".

Павло Білецький є засновником та головним редактором інформаційного агентства "ЗІДО", членом правління Закарпатської облорганізації НСЖУ.

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Як повідомляється, на місце інциденту оперативно приїхали рятувальники та представники поліції, у своїх показах журналіст так само вказав єдиною можливою причиною свою професійну діяльність.

Національна спілка журналістів України засуджує брутальний злочин, який є актом залякування закарпатських журналістів. Спілка висловлює свою солідарність із колегою та закликає поліцію до оперативного та ефективного розслідування.

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"Водночас у українських журналістів є підстави бути у надзвичайній тривозі - нерозслідуваними є випадки підпалу авто журналіста Serhii Guz із Кам'янського, підпал редакції видання "Альтернатива" Roman Varshanidze в Овідіополі, підпал редакції місцевої газети у Самборі, підпал авто на Волині Катерині Дулапчій, директорці видання "Інсайдер Медіа"", - зазначив Томіленко.