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"Слава КПСС" для Зеленського, Киво-Муссоліні, Петро і тітушки, радикали проти геїв #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВIДЕО

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Вітаємо вас, друзі та подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ! Цього тижня жартуємо про виступ Зеленського в Раді, овації від "слуг народу", Киво-Муссоліні та ковідіотів.

🔴 Наш перший колективний підсвинок дістається Володимиру Зеленському і "слугам народу", які так палко аплодували своєму лідеру в Раді, аж могло здатися, що ми в Північній Кореї чи, в крайньому разі, в Росії.

🟠 А наш наступний підсвинок забився в дальній куточок свинарника й ніяк не хотів виходити, бо йому знову вирушати до Іллі Киви!

🟢 А наступний підсвинок у нас дістається Петрові Порошенку – за відверту "штангу" із постом про грейдер і тітушок 1 грудня 2013.

🔴 Чергове свиненятко дістається купці гомофобів, які в Києві на Подолі розгромили бар "Хвильовий", де збираються представники ЛГБТ-спільноти.

🟠 А в рубриці "Ковідіот тижня" в нас сьогодні гостює депутат Київради від партії "Батьківщина" Михайло Ковальчук. Він заявився в аеропорт "Бориспіль" без ковід-сертифікату чи ПЛР-тесту і влаштував скандал, бо німецька авіакомпанія "Люфтганза", само собою, не пустила його на борт свого літака!

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Каковы результаты государственного переворота в Украине после заявлений Владимира Зеленского и "слуг народа"?
    1. Подозреваемых - 0.
    2. Задержанных - 0.
    3. Кто раздавал по 1000 гривен - 0.
    4. Кто брал по 1000 гривен - 0.
    5. Кто объявил о госперевороте - 1.
    6. Кто объяснил, что это было - 0.
    7. Обоср*вшихся - 1.
    Шифириада...
    зеленский предотвратил госпереворот - ОП
    "Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
    Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
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  • саша паламарчук
  • Олег Карпов b569f323
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