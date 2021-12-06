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"Йде брат на брата. На нашій території воюють США та Росія", - мер Полтави Мамай на телеканалі проросійського політика Мураєва. ВIДЕО

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Полтавський міський голова Олександр Мамай назвав російсько-українську війну братовбивчою і заявив, що Україна - це плацдарм, на якому воюють США та Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мамай заявив журналістам телеканалу, що належить проросійському політику Євгенію Мураєву.

"Сьогодні відбуваються оці бойові дії - на нашій території воюють дві наддержави Сполучені Штати Америки і Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата", - заявив Мамай.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Полтавчани! Що ви понавибирали?
  • Геннадій
    Боже,яка ганьба Полтаві,просто тварюка,і оце чмо вибрали полтавці?
  • Ksenia VB
    Психіаторів викличте запроданцю.
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