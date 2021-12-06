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"Я у#бу тебя! Разговаривай со мной на русском!" - водій таксі у Києві висадив "блатного киевлянина с Бессарабки" за зневагу до української мови. ВIДЕО

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У Києві таксист висадив пасажирів після того, як вони сказали, що ненавидять українську мову. Увага! Нецензурна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікували в мережі.

В автомобілі знаходились таксист, що назвався Толіком, та двоє пасажирів - чоловік та жінка.

Під час поїздки жінка сказала, що "ненавидить українську мову". Після цього таксист припаркувався та попросив пасажирів вийти з авто.

Частину грошей водій повернув. 

"Я не повезу вас, тому що ви ненавидите українську мову", - сказав таксист. Жінка почала ображати водія.

"Розмовляй зі мною російською. ... Я у#бу тебе зараз так, що ти згаснеш. Тебе мова не влаштовує? Я народився у Києві, а ти де? У Хмельницькій області? С#ка, приїхав сюди і навертає нам. Ти х#йло. ... Я ненавиджу сам українську мову", - звернувся чоловік до водія.

Зрештою таксист запропонував повернути всю суму за поїздку.

В кінці чоловік назвав таксиста націоналістом і тварюкою. Варто зазначити, що жінка, судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп'янінні.

"С#ка, як я вас ненавиджу, націоналістів. Ти націоналіст, ти тварюка", - сказав пасажир, після чого вони з жінкою залишили авто.

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Топ коментарі

  • Олег Васильевич 44790e6c
    Вот эти будут путинские танки с цветами встречать, не сомневайтесь..
  • Рома Маестро
    Толику - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!!
  • Igor Ivanchenko
    ахахах, жду не дождусь когда этих свиней идентифицируют и проведут восп.беседу. таксисту - респектище
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