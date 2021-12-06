Шахраї намагаються виманити номери банківських карток під приводом виплати "COVID-тисячі", - Ляшко. ВIДЕО

Шахраї від імені Міністерства охорони здоров'я намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші персональні дані під приводом виплати "COVID-тисячі" за вакцинацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Наразі вони від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс вакцинації від COVID-19. Від імені міністерства жодні повідомлення не формувалися і не надсилалися громадянам", - пояснив голова МОЗ.

Ляшко нагадав, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину розпочнеться 19 грудня.

Отримати кошти можна буде через додаток "Дія".

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