США вдячні всім, хто служив і служить заради захисту України, - посольство. ВIДЕО

Посольство США привітало українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посольство повідомляє у Twitter.

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"Від імені посольства США й тисяч американських військових, які проходили та проходять навчання разом з українськими солдатами й офіцерами, вітаю з Днем Збройних сил України. Ми вдячні всім, хто служив і служить заради захисту України. Ваші самопожертва і хоробрість стали прикладом для усіх", - сказала старший представник Міністерства оборони США, аташе з питань оборони полковник Бріттані Стюарт.

За її словами, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та додала, що російська агресія проти України триває.

"Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто загинув або отримав поранення, і ми вітаємо тих, хто продовжує захищати Україну. Україна не має кращого партнера, ніж США", - додала Стюарт.

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