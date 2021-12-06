"Постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух і зір": "слуга народу" Ясько повідомила, що до Саакашвілі застосовували "фармакологічне катування". ВIДЕО

До Міхеіла Саакашвілі застосовували "фармакологічне катування – приписували психотропні препарати без потреби".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Вихідні були тривожними. Я мала змогу відвідати Михайла Саакашвілі. Але став відомим один моторошний факт. Протягом декількох тижнів Міхеілу давали психотропні препарати, яких він не потребував. Серйозні препарати, які впливають на реакцію та загальний психологічний стан", - сказала вона.

За ії словами, дозу планували збільшувати доти, доки він не втратив би слух, зір тощо…

"Наразі у нього серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров’я.

Найгіршому вдалося запобігти, бо Михайло готувався до судового засідання і вчасно припинив прийом цих небезпечних препаратів. Інакше він не зміг би виступати в суді", - повідомила Ясько.

Вона зауважила, що "цей факт свідчить, що є чіткий план і намір фізичного знищення Міхеіла": "Припис таких медичних препаратів без необхідності є злочином і актом катування".

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"Наразі Михайло потребує умов, за яких реально стабілізувати стан його здоров’я. Це неможливо зробити в Грузії, адже там його життя постійно в небезпеці. Його потрібно повернути до України", - резюмувала Ясько.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.