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"Завдяки вам - ми воюємо. Разом - переможемо російського агресора", - привітання бійців Збройних Сил України. ВIДЕО

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Сьогодні країна відзначає День Збройних Сил України.

Наші захисники в цей день вирішили привітати тих, хто поряд з ними 7 років - волонтерів, розповідає журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

Бійці різних підрозділів, які зараз перебувають на передовій та ведуть бої з російськими окупантами, передали свої вітання в мирну частину країни.

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Цензор.НЕТ теж вітає з цим святом наших захисників і бажає перемоги українським воїнам та повернення додому.

Слава Україні!

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Повертайтєся додому з Перемогою та Живими!
  • Чайка Київ
    Ріднесенькі наші, бережи вас Господь. Дякуємо, за те, що ви є!!!
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