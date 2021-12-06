"Завдяки вам - ми воюємо. Разом - переможемо російського агресора", - привітання бійців Збройних Сил України. ВIДЕО

Сьогодні країна відзначає День Збройних Сил України.

Наші захисники в цей день вирішили привітати тих, хто поряд з ними 7 років - волонтерів, розповідає журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

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Бійці різних підрозділів, які зараз перебувають на передовій та ведуть бої з російськими окупантами, передали свої вітання в мирну частину країни.

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Цензор.НЕТ теж вітає з цим святом наших захисників і бажає перемоги українським воїнам та повернення додому.

Слава Україні!