Робота над підготовкою санкцій ЄС проти РФ триває дуже високим темпом, - Кулеба. ВIДЕО

Робота над можливими санкціями ЄС проти РФ у разі розширення російської агресії проти України відбувається дуже високим темпом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Два тижні тому в Брюсселі я лише в буквальному сенсі всіх трусив і говорив: "Сідайте і говоріть про санкції, що саме, коли". Це ж серйозні речі, і вони вимагають узгодження по лінії фінансистів, тому що йдеться про дуже конкретні інструменти. Зараз, коли я маю з тими самими людьми розмови вже в Ризі, у Швеції, за два тижні, вже вони просунулися дуже далеко в обговоренні цих санкцій, тобто робота йде дуже високим темпом, і зараз уже краще трансатлантична єдність працює, ніж вона працювала у 2014 році", - сказав Кулеба.

Водночас міністр додав, що закликав США у разі, якщо вони будуть готові на жорсткіші санкції, ніж ЄС, застосовувати їх незалежно від Брюсселя.

"Коли я був у Вашингтоні, де ми проводили засідання Комісії стратегічного партнерства і підписали нову Хартію стратегічного партнерства, я чітко сказав американським колегам, що: "Шановні колеги, ми вітаємо координацію між вами та ЄС санкційної політики, але якщо ви будете готові на більш жорсткі санкції, а ЄС не буде на них готовий, краще вже застосовуйте свої санкції, ніж знижувати рівень тиску заради цієї трансатлантичної єдності. Безперечно, це тест", - пояснив Кулеба.

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