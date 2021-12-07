"Якісь великі розв'язки варто чекати після Нового року": Лукашенко про ймовірність вторгнення Росії в Україну. ВIДЕО

Плани НАТО в регіоні є неприйнятними не тільки для Росії, а й для Білорусі.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у РБ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

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"Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо", - заявив Лукашенко.

Він звернув увагу, що Захід зараз повісив на Росію ярлик, що вона нібито планує напад на Україну. "Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що діється в Україні. І те, що там діється, і що планують натовці та американці там, неприйнятне не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд", - сказав він.

"Тому якісь розв'язки – я думаю, дуже великі – будуть і після Нового року", – підсумував Олександр Лукашенко.

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