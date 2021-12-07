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"Чувирло, бл#дь! Іди сюди, сука!" - в Миколаєві водій автобуса №51 надавав штурханів агресивному пасажиру без квитка, котрий ображав кондуктора. ВIДЕО

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У Миколаєві водій автобуса №51 надавав штурханів агресивному чоловіку без квитка, котрий ображав кондуктора. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував сайт "Новости-N". На записі видно, що водій силоміць спровадив пасажира з автобусу та продовжив духопелити його. 

Очевидці стверджують, що почалося все з прохання кондуктора показати квиток. У відповідь пасажир проявив агресію, почавши ображати кондуктора і водія.

"Після чого водій не витримав і випровадив пасажира у такий спосіб", - розповіли пасажири.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Правильно зробив.
    ЗІ: моя дружина - кондуктор
  • Юрій Вінгорськи
    а ти, горобець, тупий. питання не в квитку а в поведінці. бидло повинно ходити пішки, з побитою пикою, поки не навчиться себе вести в суспільних місцях.
  • Владимир Владимирович 5bb66c7b
    Он быдло обыкновенное, есть такой вид пресмыкающих. И никому не известно за кого оно голосовало. Но тебе ведь не новость нужна, правда ? Тебе важно только новое место для твоих высеров .
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