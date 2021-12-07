"Чувирло, бл#дь! Іди сюди, сука!" - в Миколаєві водій автобуса №51 надавав штурханів агресивному пасажиру без квитка, котрий ображав кондуктора. ВIДЕО
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У Миколаєві водій автобуса №51 надавав штурханів агресивному чоловіку без квитка, котрий ображав кондуктора. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував сайт "Новости-N". На записі видно, що водій силоміць спровадив пасажира з автобусу та продовжив духопелити його.
Очевидці стверджують, що почалося все з прохання кондуктора показати квиток. У відповідь пасажир проявив агресію, почавши ображати кондуктора і водія.
"Після чого водій не витримав і випровадив пасажира у такий спосіб", - розповіли пасажири.