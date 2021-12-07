Відеоміст Київського Безпекового Форуму "Розмова Байдена з Путіним: результати та висновки". ВIДЕО

Київський Безпековий Форум та Атлантична Рада проводять відеомост між Києвом та Вашингтоном, щоб обговорити результати та можливі наслідки переговорів президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники відеомосту:

Генерал Філіп Брідлав, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках.

Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках.

Джон Гербст, Посол США в Україні в 2003-06 роках.

Стівен Пайфер, Посол США в Україні в 1998-2000 роках. Ян Бжезінський, Заступник помічника Міністра оборони США у 2001-05 роках.

Мелінда Гарінг, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради.

Чи Байден і колективний Захід зуміють зупинити нову агресію Путіна?

Чия позиція стратегічно сильніша – Заходу чи Кремля?

Чи в принципі можливо укласти "нову Ялтинську угоду" всупереч інтересам і поза спиною України?

Як оцінюють ситуацію провідні американські аналітики? Що буде далі?

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Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.