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У парку "Межигір’я" громадянин Саудівської Аравії на повному ходу в'їхав у касу для продажу квитків, - Нацполіція. ВIДЕО

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У парку "Межигір’я" на Київщині іноземець на Volkswagen на повному ходу в'їхав у касу для продажу квитків.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"7 грудня близько 13 години у селі Нові Петрівці автомобіль Volkswagen Passat здійснив зіткнення зі спорудою, де продавалися квитки для входу на територію Національного парку "Межигір’я".

За попередніми даними, 32-річний громадянин Саудівської Аравії, який знаходився за кермом автівки не впорався з керуванням", - йдеться у повідомленні.

Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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Дані щодо потерпілих нині уточнюються.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
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    Хай перевірять - може і у них було подібне?
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    Потренируется , а потом пересядет на грузовик ...
  • Орест Орест
    С белорусской границы прорвался?
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