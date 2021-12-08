Уже в трьох регіонах вакциновано однією COVID-дозою понад 50% дорослого населення, - Ляшко. ВIДЕО

Уже три регіони подолали позначку 50% вакцинованих від COVID-19 хоча б однією дозою.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область – майже 52%.

До цього показника наблизилися Дніпропетровська область – 49% та Черкаська область – 47%.

Водночас, за даними МОЗ, 50% позначку з повним курсом вакцинації на сьогодні подолано лише у місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян.

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До цього показника наближається Київська область – майже 49%.