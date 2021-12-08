Новини Відео • Коронавірус і карантин

Уже в трьох регіонах вакциновано однією COVID-дозою понад 50% дорослого населення, - Ляшко. ВIДЕО

2 86030
Уже три регіони подолали позначку 50% вакцинованих від COVID-19 хоча б однією дозою.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область – майже 52%.

До цього показника наблизилися Дніпропетровська область – 49% та Черкаська область – 47%.

Водночас, за даними МОЗ, 50% позначку з повним курсом вакцинації на сьогодні подолано лише у місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян.

Читайте також: Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - ВООЗ

До цього показника наближається Київська область – майже 49%.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Павло Дудра
    2 знакомых которые сделали, лечатся после прививки от импотеции

    Как говорится «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»

    у даному випадку бот видав свою наглу брехню за гумор.
  • Tui Yii
    Перефразируя покинвшего нас валеру граф - чем больше ваксеров, тем больше болеющих ваксеров.
  • Vitia Ma
    Ну да, вы лохи колите вакцину и в магазин без маски ни-ни, а "слуги народа" в это время организовали искуственный энергокризис и фирму прокладку которая импортирует электроенергию из Беларуси и берет ни за что 40% отката ))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини